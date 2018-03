"Oldie" Philipp Kohlschreiber im Tennis-Frühling: "Alles Positive kommt zusammen"

Erstmals seit fast acht Jahren hat Philipp Kohlschreiber bei einem Mastersturnier das Viertelfinale erreicht. In Indian Wells war dies als letztem deutschen Profi dem dort mittlerweile als Turnierdirektor fungierenden Tommy Haas gelungen.

Da staunte sogar Turnierdirektor Tommy Haas nicht schlecht: Dass sein langjähriger Tourkollege Philipp Kohlschreiber nach 89 Minuten in Indian Wells seinen ersten Matchball verwandelt und das Viertelfinale erreicht hatte, war für den fast 40 Jahre alten "Tennisrentner" eine echte Überraschung.

Für den fünf Jahre jüngeren Augsburger eher nicht. "Mein aktuelles Tennislevel steigt von Woche zu Woche und bei diesem Turnier kommt glücklicherweise alles Positive zusammen", sagte Kohlschreiber, der schon das Achtelfinale eher unerwartet durch einen Erfolg gegen den Weltranglisten-Dritten Marin Cilic aus Kroatien erreicht hatte. Nun war der Franzose Pierre-Hughes Herbert das nächste sportliche Opfer, Kohlschreiber siegte 6:4 und 7:6 (7:1).

Philipp Kohlschreiber in Indian Wells auf Rekordkurs

Der in Kitzbühel lebende Rechtshänder erlebt in Kalifornien im Spätherbst seiner Karriere noch einmal einen sportlichen Frühling. Eigentlich schien der 34-Jährige seine besten Tage bereits hinter sich zu haben. Vor acht Jahren (Toronto) stand "Kohli" bei einem Mastersturnier letztmals in der Runde der letzten acht, seine beste Weltranglistenplatzierung (16) stammt auf dem Jahr 2012.

Aber gefühlt hatte Kohlschreiber immer, dass seine mittlerweile 17 Jahre währende Profikarriere nicht einfach sang- und klanglos enden würde. "Ich weiß und wusste, dass da noch etwas kommt", erklärte der altgediente Profi, der in Indian Wells tatsächlich einen persönlichen Rekord aufstellen könnte.

Mit einem Sieg am Freitag gegen Juan Martin del Potro aus Argentinien stünde Kohlschreiber erstmals bei einem "1000er-Turnier" in der Vorschlussrunde. "Derzeit spielt er sehr konstant. Auch seine Rückhand ist besser geworden, ich werde aufpassen müssen", sagte Kohlschreiber.

Nicht mehr zu nehmen ist Kohlschreiber indes die positive Bilanz gegen den aktuellen Turnierdirektor. Siebenmal traf er zwischen 2008 und 2013 auf Haas und blieb viermal siegreich.

