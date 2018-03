Maximilian Marterer in Miami in Runde zwei - Struff verliert

Maximilian Marterer (Nürnberg) ist beim ATP-Turnier in Miami/Florida in die zweite Runde eingezogen. Der 22 Jahre alte Weltranglisten-73. setzte sich am Mittwoch gegen den 13 Plätze besser eingestuften Ungarn Marton Fucsovics mit 6:4, 6:4 durch. Nächster Gegner Marterers ist der Weltranglisten-Vierte Grigor Dimitrov aus Bulgarien.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist hingegen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag dem schwedischen Teenager Mikael Ymer nach gutem Beginn mit 6:3, 5:7, 1:6 und scheiterte wie schon zuletzt in Indian Wells an seiner Auftakthürde.

Der 19 Jahre alte Ymer, Nummer 407 der Weltrangliste, war über eine Wildcard ins Hauptfeld des mit 7,9 Millionen Dollar dotierten Turniers gelangt.

Am Mittwoch bestreiten noch Peter Gojowczyk (München) und Mischa Zverev ihre Erstrundenmatches. Der deutsche Topspieler Alexander Zverev (beide Hamburg) hat zum Auftakt ein Freilos.

