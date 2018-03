Tommy Haas gibt in Indian Wells Karriere-Ende bekannt

Jetzt ist es offiziell: Tommy Haas wird nicht mehr auf die ATP-Tour zurückkehren. Das gab der 39-Jährige am Donnerstag (Orstzeit) in Indian Wells bekannt.

Die Kulisse und die Umstände hätten dem Anlass entsprechend nicht würdiger sein können: Ein nahezu voll besetzter Center Court in Indian Wells, den beste Spieler aller Zeiten an seiner Seite. Dennoch fiel es Tommy Haas an diesem Donnerstag (Ortszeit) schwer, endgültig einen Schlussstrich unter seine großartige Karriere zu ziehen. Auf der Video-Leinwand wurde die langjährige deutsche Nummer eins noch einmal mit einer Zusammenstellung einiger Highlights seiner Laufbahn geehrt, bevor Haas zum Mikrofon griff und sich bei all jenen bedankte, die ihn im Laufe der Jahre auf der ATP-Tour begleitet hatten.

Sein letztes Match hatte der gebürtige Hamburger im vergangenen Jahr in Kitzbühel bestritten, der letzte Erfolg war Haas ausgerechnet gegen Roger Federer, der ihn nun auch in Kalifornien begleitete, beschieden: beim MercedesCup 2017 in Stuttgart. Schon damals hatte sich Tommy Haas allerdings bereits als Turnierdirektor von Indian Wells bewiesen.

Der 39-jährige Haas blickt somit auf eine Bilanz von 15 Titeln auf der ATP-Tour zurück, den letzten davon holte er 2013 in der Wiener Stadthalle. Im Jahr 2002 schaffte Haas seine höchste Karriere-Platzierung: Da stand der Deutsche, der seit einigen Jahren auch einen US-amerikanischen Pass besitzt, auf Platz zwei er Weltrangliste.