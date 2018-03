Indian Wells: Quali-Aus für Petkovic und Hanfmann

Mit Andrea Petkovic und Yannick Hanfmann sind die letzten deutschen Teilnehmer in der Qualifikation für Indian Wells ausgeschieden.

Von Florian Goosmann aus Indian Wells

Sechs deutsche Herren und fünf Damen stehen im Hauptfeld des Masters-Turniers - und dabei wird es bleiben.

Andrea Petkovic konnte zwar in Runde eins am Montag gegen Nicole Gibbs nach einem verkorksten Beginn das Spiel noch drehen, gegen Taylor Townsend war sie am Dienstag vor - für Quali-Verhältnisse - beeindruckender Kulisse ohne Chance. Die variantenreich spielende US-Amerikanerin gewann gegen "Petko" mit 6:3, 6:2 und steht somit im Hauptfeld. Zum Quali-Beginn war bereits Sabine Lisicki rausgeflogen.

Bei den Herren spielte einzig Yannick Hanfmann um einen Platz im Hauptwettbewerb. Auch er musste jedoch zum Auftakt die Segel streichen - gegen Vincent Millot unterlag er mit 2:6, 5:7.

