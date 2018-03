Novak Djokovic verpatzt Comeback in Indian Wells - Federer gewinnt Fortsetzung

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells überraschend in der zweiten Runde gescheitert. Der nach einer Operation am Ellbogen zurückgekehrte Serbe verlor gegen den japanischen Qualifikanten Taro Daniel in drei Sätzen.

Comeback misslungen! Bei seiner Rückkehr auf die Tour musste Novak Djokovic eine bittere 6:7 (3), 6:4, 1:6-Niederlage in der kalifornischen Wüste hinnehmen. Der fünffache Turniersieger war gegen die Nummer 109 der Welt phasenweise nicht wiederzuerkennen, so viele unerzwungene Fehler (61) leistete sich der "Djoker".

Im ersten Durchgang war der ehemalige Weltranglistenerste trotz Satzball nicht in der Lage, einen Breakvorsprung ins Ziel zu bringen. Nach einem kurzen Aufbäumen im zweiten Akt brach Djokovic vollkommen ein. In der Entscheidung kassierte der 30-jährige Serbe das Doppelbreak und musste nach zwei Stunden und 30 Minuten seinem soliden Gegner zum verdienten Sieg gratulieren.

Nach einer verschlagenen Vorhand des Favoriten durfte sich Daniel über seinen ersten Karriere-Erfolg gegen einen Top-20-Spieler freuen. Djokovic hatte auf die Bandage am Schlagarm verzichtet, körperliche Probleme waren bei der Nummer 13 der Welt aber vor allem in der Endphase des Matches vermehrt zu beobachten.

Roger Federer sitzt erfolgreich nach

In der Regen-Fortsetzung vom Samstag hat sich Roger Federer an Federico Delbonis schadlos gehalten. Die Nummer eins der Welt setzte sich in seinem Auftaktmatch mit 6:3 und 7:6 (6) gegen den Sandplatzspezialisten aus Argentinien durch. Federer war im Tiebreak schnell mit 4:1 in Führung gegangen, aufgrund seiner hohen Fehlerquote kam Delbonis aber noch einmal zurück - und erspielte sich sogar einen Satzball.

Dennoch: Das bessere Ende hatte der Schweizer für sich, der in der dritten Runde auf Filip Krajinovic aus Serbien trifft. Das Match gegen die Nummer 25 des Turniers, im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist beim Masters in Paris-Bercy, findet bereits am Montag statt. Titelverteidiger Federer muss in Indian Wells mindestens das Halbfinale erreichen, um seinen Platz an der Weltranglistenspitze zu verteidigen.

