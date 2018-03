Miami: Jan-Lennard Struff im Doppel-Halbfinale gescheitert

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat das Doppel-Finale der Miami Open verpasst.

An der Seite seines japanischen Partners Ben McLachlan unterlag der 27-Jährige aus Warstein dem an Position vier gesetzten Brüder-Duo Bob und Mike Bryan (USA) in 73 Minuten mit 5:7, 4:6.

Struff und McLachlan hatten bei den Australian Open im Januar ihren ersten großen gemeinsamen Erfolg gefeiert, als sie in Melbourne bis ins Semifinale vorstießen. Dort war dann aber gegen die späteren Sieger Oliver Marach/Mate Pavic (Österreich/Kroatien) knapp in drei Sätzen Schluss.

Im Einzel war Struff in Miami in der ersten Runde am schwedischen Wildcard-Inhaber Mikael Ymer gescheitert. Auch in Indian Wells hatte der Weltranglisten-56. seine Auftakthürde nicht nehmen können.