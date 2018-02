Struff gewinnt Auftaktmatch in Dubai gegen "AHM"

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Dubai ins Achtelfinale eingezogen. Der 27 Jahre alte Warsteiner besiegte den Österreicher Andreas Haider-Maurer in 57 Minuten mit 6:2, 6:4.

Struff folgte damit Philipp Kohlschreiber (Augsburg) in die Runde der letzten 16. Dort trifft der Weltranglisten-56. entweder auf den an Position acht gesetzten Japaner Yuichi Sugita oder den Weißrussen Ilja Iwaschka. Struff, dem gegen Haider-Maurer unter anderem 13 Asse gelangen, nutzte auf Court 1 seinen zweiten Matchball nach knapp 57 Minuten zum Erfolg. In der Partie gab es insgesamt sieben Breaks.

Qualifikant Yannick Maden (Stuttgart) trifft am Abend beim mit 3,057 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier auf den an Position vier gesetzten Bosnier Damir Dzumhur. Neben ATP-Weltmeister Grigor Dimitrov (Bulgarien) tritt bei dem 500er-Turnier lediglich der Franzose Lucas Pouille aus den Top 20 der Weltrangliste an. Das Schweizer Tennis-Idol Roger Federer hatte seinen Start in Dubai kurzfristig abgesagt.

Bereits am Montag hatte sich Kohlschreiber mühelos gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov durchgesetzt und trifft nun auf den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas.