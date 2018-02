Quito: Viertelfinal-Aus für Gerald Melzer

Gerald Melzer ist bei den Ecuador Open ausgeschieden. Besser läuft es für Alexander Peya in Sofia.

Melzer unterlag dem an zwei gesetzten Albert Ramos-Vinolas mit 2:6, 4:6 und verpasste damit den Einzug ins Semifinale des Sandplatzturniers.

Am Tag zuvor hatte er mit seinem Sieg über Victor Estrella Burgos für Aufsehen gesorgt: Estrella Burgos war bis dato in Quito ungeschlagen und hatte das Turnier seit der Premierenauflage 2015 drei Mal in Serie gewonnen.

In Sofia steht hingegen Alexander Peya im Endspiel. An der Seite von Nikola Mektic gewann er gegen Nicholas Monroe/John-Patrick Smith mit 6:2, 6:4. Die andere Finalpaarung spielen Scott Pipsky/Divij Sharan und Robin Haase/Matwe Middelkoop erst am Samstagnachmittag aus.