Juan Martin del Potro trauert um Hund Cesar

In schöner Regelmäßigkeit hat Juan Martin del Potro lustige Fotos mit seinem Hund Cesar in den sozialen Medien gepostet und seine Fans erfreut. Jetzt gab er bekannt, dass Cesar verstorben ist.

Tweets und Instragram-Posts von Delpo und seinem besten Freund ließen vielen das Herz schmelzen. Die Frage war stets, wer den treueren Hundblick aufsetzen konnte: Delpo - oder sein Neufundländer?

Nun gab der Argentinier via Instagram bekannt, dass Cesar leider nicht mehr an seiner Seite weilt. "Ich werde dich sehr vermissen, treuer Begleiter. Du hast mich fast zehn Jahre lang begleitet, du hast nach jeder Reise mit Freude auf mich gewartet, du hast mich beschützt, du hast eine ganze Familie glücklich gemacht und heute ruhst du in Frieden aus und hinterlässt deine Spuren in meinem Herzen. Auf Wiedersehen, Cesar", schrieb del Potro unter ein Bild der beiden. Auch wir werden Cesar vermissen!