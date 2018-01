Laureus Award: Federer winken zwei Auszeichnungen

Tennis-Superstar Roger Federer ist gleich zweimal für den Laureus World Sports Awards nominiert worden und könnte mit seinen Titeln fünf und sechs einen Rekord aufstellen.

Der 36-Jährige, der nach längerer Verletzungspause im Vorjahr die Australian Open und Wimbledon gewonnen hatte, steht in der Endauswahl der Kategorien Sportsman of the Year und Comeback of the Year.

Die prestigeträchtigen Awards werden am 27. Februar in Monaco in acht Kategorien verliehen. Neben Federer stehen vor allem Fußballgrößen im Fokus: Cristiano Ronaldo ist wie die Schweizer Tennis-Ikone im Rennen um den Titel als Sportsman of the Year, Real Madrid wurde als World Team of the Year nominiert, Kylian Mbappé darf sich Hoffnungen auf den Preis Breakthrough of the Year Award machen. Der FC Barcelona und Chapecoense wurden für das Comeback of the Year nominiert.

Um den Titel als Sportler des Jahres streiten mit Federer und Ronaldo der zuletzt positiv auf Doping getestete Radstar Chris Froome sowie Rafael Nadal (Tennis) und Langstreckenläufer Mo Farah. Für die Wahl zur Sportswoman of the Year sind Wimbledon-Siegerin Garbiñe Muguruza, Läuferin Caster Semenya, Australian-Open-Siegerin Serena Williams, Sprinterin Allyson Felix, Schwimmstar Katie Ledecky und Ski-Ass Mikaela Shiffrin nominiert.