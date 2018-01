ATP-Turnier in Brisbane: Aus für Lucky Loser Hanfmann

Lucky Loser Yannick Hanfmann ist im Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers im australischen Brisbane ausgeschieden.

Der 26 Jahre alte Karlsruher, der nach seinem Scheitern in der Qualifikation erst durch die Absage des früheren Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) ins Hauptfeld gerutscht war, verlor gegen Ryan Harisson (USA) 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Hanfmann, 2017 Finalist in Gstaad/Schweiz, war der letzte verbliebene deutsche Spieler in der Einzelkonkurrenz.