Von wegen Rente: Tommy Haas reist als Berater von Pouille nach Melbourne

Er kann einfach nicht ohne Tennis: Tommy Haas wird bei den Australian Open als Berater des Franzosen Lucas Pouille dabei sein und Teil des Trainerteams werden.

Tommy Haas kehrt auf die Tour zurück - zumindest als Teilzeit-Coach des jungen Franzosen Lucas Pouille.

Die ehemalige Nummer zwei der Welt wird den 23-Jährigen beim ersten Grand Slam des Jahres beraten und Teil des Trainerteams werden, so berichtet es die französische L' Equipe. Pouille, der mit Frankreich im vergangenen Jahr den Davis Cup gewonnen hat, geht als Überraschungs-Favorit in das Turnier. Der Wien-Sieger spielte sich auf Rang 18 der Weltrangliste und wird seit geraumer Zeit als künftiger Grand-Slam-Sieger gehandelt.

Haas wurde bereits während des Showmatches am vergangenen Donnerstag gegen den Russen Andrey Rublev in der Box der französischen Nummer zwei gesichtet und wird zunächst nur für zwei Wochen in der neuen Rolle tätig sein. "Manchmal muss man etwas Neues machen, wir versuchen das einmal hier in Australien", sagte Pouille über das neuste Stab-Mitglied.

Haas, der sein Karriereende noch nicht offiziell bestätigt hat, wird zusammen mit Cheftrainer Emmanuel Planque Pouille unterstützen.