Dominic Thiem vor neuer Saison: "Ich möchte bei Grand Slams besser abschneiden"

Es ist Ende Dezember und allmählich belebt sich die Tennistour wieder. Allerorts machen sich die Profis zu den sonnigen Plätzen der Erde auf, um die letzten Vorbereitungen für die neue Saison zu treffen. Dominic Thiem hat es dieses Jahr in die Wüste verschlagen. Der Weltranglisten-Fünfte tritt zum ersten Mal bei der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi an.

Standen zu Beginn des Jahres 2017 noch die ATP-Turniere im australischen Brisbane und Sydney auf Thiems Tenniskalender, so beginnt er die neue Saison an der Seite von Novak Djokovic, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista-Agut, Andrey Rublev und Kevin Anderson bei dem drei-tägigen-Showevent in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Nach einem kurzen Abstecher zu Abu Dhabis neuester Touristenattraktion, dem Louvre auf der Insel Saadiyat, fanden sich die Spieler am Mittwochmittag zum Media Day in der Innenstadt ein.

"Das ist eine coole Stadt hier und natürlich habe ich bereits von dem Turnier gehört", erzählt Thiem, der nicht zum ersten Mal nach Abu Dhabi gekommen ist. "Ich war schon zum Urlaub machen hier. Jetzt bin ich natürlich froh auch beim Turnier mitspielen zu können. Ich denke, dass es auch eine gute Vorbereitung auf das erste ATP-Turnier in Doha ist. Die beiden Städte sind nicht weit voneinander entfernt mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen.

Thiem, gut gebräunt von seiner dreiwöchigen Vorbereitung auf den Kanarischen Inseln und sichtlich entspannt im sommerlichen Outfit, fühlt sich bereit für neue Herausforderungen.

"Wir haben super trainiert mit sehr guten Spielern ohne Verletzungen und Unterbrechungen. Es war mit Sicherheit einer der besten Vorbereitungen in den letzten Jahren. Ich habe viel an meiner Fitness gearbeitet und an Dingen für die oft unter der Saison nicht so viel Zeit ist. Ich fühle mit gut und bin gespannt wo ich stehe."

Einen ersten Leistungsstand wird der 25-jährige Österreicher schon am Freitag erfahren, wenn er im Halbfinale nach einem Freilos auf den Sieger der Partie zwischen Pablo Carreno Busta und Kevin Anderson treffen wird.

Durchbruch bei den Grand Slams

Die wirklich großen und wichtigen Matches liegen aber noch ein Stück weit weg. Aber klar ist, Thiem möchte in diesem Jahr angreifen und auch bei den Grand Slams ein gewichtiges Wörtchen mitreden, wenn es um die Titelvergabe geht.

"Ich möchte natürlich besser abschneiden bei den Grand Slams. Außer bei den French Open habe ich nicht allzu viele Punkte zu verteidigen. Da ergibt sich natürlich die Möglichkeit sich ein gewisses Polster zu verschaffen, da der Rest der Saison bestimmt noch ziemlich hart wird."

Thiem erreichte bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open jeweils die Rund der letzten 16. In Roland Garros kam er bis ins Halbfinale, wo er schließlich Sandplatzkönig Rafael Nadal glatt in drei Sätzen unterlag.

"Roger und Rafa waren bei den Majors dieses Jahr einfach zu stark. Das muss man einerseits akzeptieren, auf der anderen Seite möchte man aber auch einmal den Durchbruch bei den ganz großen Turnieren schaffen," gibt Thiem sich selbstbewusst.

"Die French Open sind wahrscheinlich das Turnier, wo ich die größten Chancen haben werde. Allerdings denke ich auch, dass ich bei den anderen Slams weit vordringen kann. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab: dem Turnierraster, auch Glück spielt da eine Rolle."

Kräftemessen mit Djokovic

Mit Novak Djokovic kommt einer der Abonnenten auf die Grand Slam-Titel der letzten Jahre wieder zurück auf den Platz. Die ehemalige Nummer 1 der Welt wird in Abu Dhabi seinen ersten Wettkampf bestreiten, seitdem er im Viertelfinale von Wimbledon im Juni diesen Jahres verletzungsbedingt aufgeben musste.

"Novak spielt in der gleichen Liga wie Roger und Rafa," so Thiem. "Ich denke er wird weiterhin einer der gefährlichsten Spieler auf der Tour sein. Nach seiner Verletzungspause vielleicht sogar noch mehr, da er auch ein wenig die Zeit nutzen konnte seine Kräfte wieder zu sammeln."

Djokovic wird auch am Freitag ins Geschehen eingreifen. Der 30-jährige-Serbe erwartet für sein Comeback den Gewinner des Matches zwischen Roberto Bautista Agut und NextGenATP-Spieler Andrey Rublev. Am Samstag könnte es bei der zehnten Ausgabe des Turniers dann zum Showdown mit Dominic Thiem kommen.