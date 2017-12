Roger Federer: Die schönsten Punkte 2017

Roger Federer ist im Jahr 2017 eines der größten Comebacks der Sportgeschichte gelungen. Nach einem halben Jahr Pause schnappte er sich zwei weitere Grand-Slam-Titel.

Zu den Titeln bei den Australian Open und dem Coup in Wimbledon gesellten sich noch fünf weitere Turniersiege. Direkt nach dem großen Erfolg in Melbourne spielte sich "FedEx" zu den Triumphen in Miami und Indian Wells und sicherte sich das "Sunshine Double".

Aber dem nicht genug: Auch in Halle, Basel und beim Masters in Shanghai zeigte der Altmeister seine große Klasse. Dabei verzückte er die Zuschauer mit tollem Tennis.

Neben einer neuen Aggressivität auf der Rückhand schraubte Federer das Niveau in Sachen Spielwitz noch einmal nach oben und führte seine Gegner teilweise vor.

Die besten Punkte gegen Rafael Nadal und Co. gibt es hier im Video:

