Grigor Dimitrov sticht Simona Halep bei der Wahl zum Sportler des Jahres aus

Grigor Dimitrov ist zum Balkan-Sportler des Jahres gewählt worden und hat dabei seine Kollegin Simona Halep auf Rang zwei verwiesen.

Grigor Dimitrov bekommt den verdienten Lohn für seine tolle Saison. Der Bulgare wurde zum Balkan-Athlet des Jahres gewählt. Dabei übertraf er auch seine Kollegin Simona Halep. Die Weltranglistenerste aus Rumänien erhielt bei der Abstimmung 60 Punkte, Sieger Dimitrov zwei Punkte mehr.

Der 26-Jährige spielte in der vergangenen Saison das beste Tennis seiner Karriere und feierte den größten Turniererfolg bislang. Bei den Nitto ATP World Tour Finals setzte Dimitrov ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz und gewann das Turnier der besten acht Spieler der Saison. Zudem gewann er das Turnier in Brisbane, Sofia und das seinen ersten Masters-Titel in Cincinnati.

Saisonstart in Brisbane

"Harte Arbeit zahlt sich aus und bringt tolle Resultate hervor", erklärte der Titelträger nach der Verleihung. Dabei dankte die Nummer drei der Welt seiner Familie und seinem Trainerteam. "Es war ein hartes Jahr. Ausdauer, Zuversicht und absolutes Engagement bringen den Erfolg", fügte Dimitrov an.

Die kommende Saison wird der Rechtshänder erneut in Brisbane eröffnen und dabei versuchen seinen Titel zu verteidigen.