Auftakt in Abu Dhabi: Anderson und Bautista Agut siegen

Kevin Anderson hat das erste Match der neuen Saison gewonnen. Beim Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi schlug er Pablo Carreno Busta glatt in zwei Sätzen.



Die gelbe Filzkugel ist endlich wieder mit viel Tempo unterwegs und die Tennisstars gehen wieder ihrem Beruf nach. Die Offseason ist zu Ende und der erste Tag des Vorbereitungsturniers in Abu Dhabi läutete die Saison 2018 ein.

Zum Auftakt des Exhibition-Turniers in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gaben sich der Spanier Pablo Carreno Busta und der Südafrikaner Kevin Anderson die Ehre.

Die ersten Spiele der Mubadala World Tennis Championships waren eng und beide Spieler tasteten sich erst einmal ab. Anderson wirkte etwas frischer und konnte seinem Kontrahenten den Aufschlag zur 3:1-Führung abnehmen. Vor allem die starke und flache Vorhand des 2,03-Meter-Riesen setzte gefährliche Nadelstiche. Carreno Busta hatte den starken Aufschlägen seines Gegners nichts entgegenzusetzen und musste nach 38 Minuten den ersten Durchgang mit 3:6 abgeben.

Umkämpfter zweiter Satz

Auch in Satz zwei funktionierte Andersons Volleyspiel hervorragend und erarbeitete sich mit klugen Spielzügen immer wieder direkte Gewinnschläge. Der US-Open-Finalist erarbeitete sich weitere Breakbälle, die der 26-jährige Spanier abwehren konnte. In der Folge gaben sich beide Spieler keine Blöße beim Aufschlag und der zweite Durchgang wurde im Tiebreak entschieden. Anderson positionierte sich nah an der Grundlinie und setzte sein Gegenüber mit harten Grundschlägen stark unter Druck. Folgerichtig behielt Anderson auch im Tiebreak die Oberhand und setzte sich am Ende mit 6:3 und 7:6 (2) durch.

Im zweiten Match des Tages standen sich Roberto Bautista Agut und der Russe Andrey Rublev gegenüber. Der NextGen-Star aus Russland wirkte in seinem ersten Saisonspiel etwas fahrig und musste den ersten Satz nach einigen engen Spielen mit 5:7 abgeben. Bautista Agut legte im zweiten Durchgang noch einmal zu und spielte seine Erfahrung aus. Am Ende setzte sich der erfahrenere der beiden Spieler mit 7:5 und 6:2 durch.