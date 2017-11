Mit neun Jahren Verspätung

Boris Becker hat beim Sportpresseball am Samstagabend in Frankfurt mit neunjähriger Verspätung den Pegasos-Preis als Legende des Sports überreicht bekommen.

Der dreimalige Wimbledonsieger hatte zu der Veranstaltung 2008 in der Alten Oper aus terminlichen Gründen nicht kommen können.

"Der Sport hat mich zu dem gemacht, was ich bin - in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Becker nach der Übergabe der weißen Statue durch Ball-Organisator Jörg Müller. Am späten Abend soll der Extrembergsteiger Reinhold Messner als Legende des Sports 2017 ausgezeichnet werden.

Der 49-jährige Becker hatte es noch pünktlich zum Ball in die Mainmetropole geschafft, nachdem er am Freitag und Samstag bei einem Pokerturnier in Tschechien im Einsatz war.