Djokovic bricht Dokumentation ab

Der ehemalige Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Zusammenarbeit mit dem Online-Streamingdienst Amazon Prime beendet. Das amerikanische Unternehmen hatte ursprünglich eine Dokumentation geplant, bei der Djokovic auf dem Alltag der ATP-Tour begleitet werden sollte.

Wie die Daily Mail berichtet, sei die Entscheidung des Serben für Amazon vor allem deshalb bitter, da die Verantwortlichen bereits viel Zeit und Geld in das Projekt gesteckt hatten, noch lange bevor Djokovic durch Verletzungssorgen seine Saison beenden musste.

Djokovic, so scheint es, hat nun kein Interesse daran, in einer für ihn besonders schwierigen Phase seiner Karriere zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich zu richten.

Wegen einer hartnäckigen Ellbogenverletzung konnte Djokovic nach seiner Aufgabe gegen Tomas Berdych im Viertelfinale von Wimbledon kein Match bestreiten. Der 30-Jährige hat - so wie Stan Wawrinka - für die Mubadala World Tennis Championship Ende Dezember genannt und will somit beim Schaukampf in Abu Dhabi auf die Tennisbühne zurückkehren.

Djokovic nutzte seine Zwangspause unter anderem für Besuche bei Steph Currys Golden State Warriors. Bei seinem Tour-Comeback könnte die aktuelle Nummer zwölf der Welt mit Radek Stepanek einen guten Freund in seinem Trainerteam begrüßen.