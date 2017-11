Djokovic-Comeback gegen Thiem?

Gute Nachrichten des 12-maligen Major-Champs Novak Djokovic: Er befindet sich endlich wieder im Schlagtraining.

In den vergangenen Tagen tauchten erstmals Bilder und Videos auf, die den Djoker wieder beim Tennisspielen zeigten - zuletzt war er fast ausschließlich im Fitnesstraining und in Reha für den angeschlagenen Ellenbogen. Zusammen mit Landsmann und Paris-Bercy-Finalist Filip Krajinovic arbeitet die ehemalige Nummer eins der Welt nun also an seiner Rückkehr.

Sein Comeback will Djokovic bei den Mubadala World Championship geben, einem Einladungsturnier vom 28. bis 30. Dezember 2017. Hier befände er sich in guter Gesellschaft: Rafael Nadal, aktuell kniegeschädigt, will ebenfalls teilnehmen und trifft im Halbfinale auf Pablo Carreno Busta oder den am Knie operierten Stan Wawrinka. Djokovic wartet ebenso nach einem Freilos auf den Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und den ebenfalls seit Wimbledon verletzten Milos Raonic.