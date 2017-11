Raonic verliert Langzeitcoach

Milos Raonic und sein Erfolgstrainer Riccardo Piatti gehen zukünftig getrennte Wege. Das Ende der vierjährigen Arbeitsbeziehung teilte der Italiener via Twitter mit.

"Eine aufregende Zeit geht nun zu Ende. Für mich ist es an der Zeit, neue Abenteuer und Herausforderungen anzunehmen. Ich wünsche Milos den größtmöglichen Erfolg und werde nie die Meilensteine vergessen, die wir gemeinsam erreicht haben", schreibt Piatti über das soziale Medium.

Unter der Führung des erfahrenen Italieners spielte sich Raonic 2016 bis ins Wimbledon-Finale vor. Seine erfolgreichste Saison, als ihm auch US-Legende John McEnroe beratend zur Seite stand, schloss der Kanadier als Weltranglisten-Dritter ab.

In dieser Spielzeit wurde Raonic von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, bei den Majors in Wimbledon, Paris und Melbourne in die zweite Woche vorzudringen. Mit seinem neuen Coach Javier Piles will die aktuelle Nummer 24 der Welt beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Brisbane erfolgreich ins neue Tennisjahr starten.

Riccardo Piatti wird sich in Zukunft mehr auf seine Akademie "Piatti Tennis Center" konzentrieren, die er vor einigen Monaten in seiner Heimat eröffnete.