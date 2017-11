"Eh offensichtlich"

Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3

Die Gerüchte gab es schon lange - am Rande der ATP Finals in London machte Dominic Thiem seine Beziehung mit Kollegin Kristina Mladenovic nun offiziell.

Artikel und Videos zum Thema Das Davis-Cup-Finale live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mladenovic wurde zuletzt häufig in der Box von Dominic Thiem entdeckt, so auch letzte Woche in London. Hier war sie auch beim Training am Rande dabei, vertraut im Gespräch mit Thiems Bruder Moritz und Papa Wolfgang.

"Ich muss eh nichts drüber sagen, es ist eh offentlichtlich", sagte Thiem schließlich gegenüber diepresse.com, angesprochen auf die Frage, ob die Beziehung offiziell sei.

Coach Günter Bresnik gewinnt dem Duo nur Gutes ab. Dass Mladenovic auch Tennisprofi ist, sei ein Vorteil, "weil sie gewisse Dinge auch anders versteht und akzeptiert". Am Training selbst ändere sich ohnehin nichts. Thiem wolle keine anderen Trainingszeiten oder kürzeres Training. "Er macht seinen Job", so Bresnik.

Mladenovic war im Rahmen von London selbst wieder ins Training eingestiegen, wie sie via Twitter mitteilte - hat aber auch die Zeit in London genossen.