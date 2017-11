1. TFC schlägt Grega Zemljas Elf

Was macht Dominic Thiem in der Saisonpause? Richtig, Sport. Allerdings trainiert er nicht auf dem Tennisplatz: Der Niederösterreicher spielte mit seinem 1. TFC Matzendorf ein Fußball-Testspiel gegen eine Auswahl vom slowenischen Ex-Profi Grega Zemlja. Die österreichischen Tennisfreunde setzten sich mit 3:1 durch.

Bereits Mitte September kam es zum Duell zwischen den zwei Teams, auch damals konnte sich die Tennisfreunde-Mannschaft von Thiem durchsetzen. Zemlja versprach Thiem damals ein Rückspiel in Slowenien. Das Versprechen löste er am vergangenen Wochenende auch ein.

"Was für ein Tolles Event des FC Fantazisti", schrieb Thiem auf Instagram nach dem zweiten Testspiel-Sieg in Folge. "Danke vielmals!" Thiem trug im Spiel die Rückennummer 99, mit einem stark angetragenen Freistoß scheiterte er nur knapp am gegnerischen Tormann.

1. TFC Matzendorf: Thiems Traum geht in Erfüllung

Mit dem 1. TFC Matzendorf erfüllt sich Thiem einen großen Traum einer eigenen Fußballmannschaft. "Der Fußball-Klub der Tennisspieler", wird Thiem auf seiner Homepage zitiert, "Jürgen Melzer oder Andi Herzog haben auch schon mitgespielt. Eine cooles Hobbyteam, das man auch für Charity-Events buchen kann."

In ein paar Jahren will das Thiem-Team in die Meisterschaft einsteigen, nach seiner Karriere will Dominic sogar aktiv mitkicken. "Und irgendwann müssen wir gegen meinen Lieblingsklub Chelsea auflaufen", träumt Dominic. Dass Thiem das Zeug zu einem richtig guten Kicker hat beweist ein Video, das den Hobby-Fußballer beim Freistoß zeigt. Thiem beweist dabei eine feine Technik und lupft den Ball gekonnt über die Mauer - der Torwart konnte den Zauberfreistoß der "Nummer 99" jedoch abwehren.

Der TFC besteht aus Jung und Alt, Spitzensportlern und Hobbykickern, Österreichern und Ausländern, Tennisprofis und normalen Arbeitern, was sie jedoch alle verbindet ist Freundschaft!