Félix darf mit dem Maestro üben

Félix-Auger Aliassime wird eine besondere Ehre zuteil: Der 17-jährige Kanadier darf die Saisonvorbereitung in Dubai an der Seite von Roger Federer bestreiten.

Stefan Koubek, dem aktuellen österreichischen Davis-Cup-Kapitän, wurde vor Jahren regelmäßig die Ehre zuteil, für Roger Federer den Sparringspartner der besonderen Art zu geben: Koubek reiste zu Federer in die Schweiz, um den mittlerweile 19-fachen Major-Sieger auf die Sandplatz-Saison im Allgemeinen, ganz speziell aber auf das Spiel von Rafael Nadal einzustimmen.

Zur Vorbereitung auf eine neue Spielzeit hat sich Federer mittlerweile Dubai auserkoren. Im vergangenen Herbst, als der Schweizer nach Wimbledon kein Turnier mehr gespielt hatte, wurde die Erfolgsgrundlage geschaffen für ein Jahr, das mit den Erfolgen bei den Australian Open und an der Church Road zwei späte Karriere-Höhepunkte gebracht hat.

Die Dubai-Trainingsgruppe anno 2016 hatte Lucas Pouille als prominentesten Spieler ausgewiesen. Der Franzose hatte heuer nach einer sehr wechselhaften Kampagne nach seinem Turniersieg in Wien plötzlich noch die Chance, sich für das Saisonfinale in London zu qualifizieren. Pouille, der im Moment mit Frankreich um den Davis-Cup-Titel kämpft, wird auch in dieser Off-Season in Dubai erwartet - genauso wie Félix Auger-Aliassime.

Förderer der kommenden Generation

Der immer noch erst 17-jährige Kanadier stand während der letzten Monate ein klein wenig im Schatten seines Kumpels Denis Shapovalov, der sich an die Top 50 der Weltrangliste heran gespielt hat. Auger-Aliassime selbst liegt auf Rang 159, hat zuletzt in Bratislava in Runde eins des Challengers gegen den späteren Sieger Lukas Lacko verloren. Auf der anderen Seite aber auch zwei Turniere der zweiten Ebene gewinnen können: in Lyon und in Sevilla.

Die Freude über die Einladung Federers ist jedenfalls nicht nur bei Auger-Aliassime groß. "Er ist der einzige Junioren-Gast in Dubai", erklärte Louis Borfiga, der Vizepräsident des kanadischen Tennisverbandes gegenüber Reportern. "Félix liebt den Tennissport, er liebt Federer. Er schaut sich Matches von vor 14,15 Jahren an. Ich glaube, Federer möchte der nächsten Generation helfen. Er möchte davon etwas zurückgeben, was der Tennissport ihm gegeben hat. Er möchte Félix helfen, vielleicht, damit der einige Fehler vermeidet, die man in diesem Alter begehen kann."

Kleine Koinzidenz am Rande: Roger Federer und Félix Auger-Aliassime feiern am selben Tag, dem 8. August, Geburtstag.