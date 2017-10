Rückenprobleme: Berdych beendet Saison

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Tomas Berdych und Milos Raonic haben ihr vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben. Während der Tscheche unter Rückenproblemen leidet, ist beim Kanadier eine Wadenverletzung die Ursache.

Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych (32) hat seine Saison wegen Rückenproblemen vorzeitig beendet. Der Wimbledonfinalist von 2010, in der Weltrangliste auf Position 18 notiert, wollte ursprünglich noch bei den anstehenden Turnieren in Wien und Paris an den Start gehen.

Auch Milos Raonic wollte sein Tennisjahr beim Hallenturnier in Österreichs Hauptstadt und in Paris-Bercy ausklingen lassen. Wegen einer Wadenverletzung, die er sich in beim ATP-Turnier in Tokio zuzog, wird der 26-jährige Kanadier in dieser Saison aber nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Zuvor hatte der Wimbledon-Finalist von 2016 bereits sieben Wochen wegen eines operativen Eingriffs am Handgelenk aussetzen müssen.

Nach einer enttäuschenden Spielzeit droht der ehemaligen Nummer drei der Welt der Absturz aus den Top 15.