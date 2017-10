"Rafa" verzichtet auf Basel

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Es war zu befürchten! Rafael Nadal kann wegen Kniebeschwerden nicht an den am kommenden Montag beginnenden Swiss Indoors in Basel teilnehmen. Das gab der Weltranglisten-Erste via Facebook bekannt.

"Ich weiß nicht, ob ich in Basel und Paris spielen kann", hatte Rafael Nadal bereits nach seiner Finalniederlage in Shanghai in den Raum gestellt. Beim Hallenturnier in der Schweiz wird der 31-jährige Spanier definitiv fehlen.

Nadal hofft, beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (ab 30. Oktober) zurückzukehren, um bei den ATP Finals in London (ab 12. November) in bestmöglicher Verfassung anzutreten. "Mein Knie ist überlastet, seit dem Turnier in Shanghai habe ich dieses Problem. Auf Anraten meines Arztes muss ich deshalb eine Zeit lang aussetzen", schreibt Nadal in einer offiziellen Stellungnahme auf Facebook.

Der Basel-Finalist von 2015 muss damit bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren auf seine Teilnahme in der St. Jakobshalle verzichten - 2013 und 2016 sagte er ebenfalls kurzfristig ab.

Sollte Roger Federer bei seinem Heimturnier zum achten Mal triumphieren, könnte er den Rückstand auf Nadal in der Weltrangliste auf 1450 Punkte verkürzen und seinen ewigen Rivalen damit noch mehr unter Druck setzen. Wer auf dem Tennis-Thron überwintert, wird höchstwahrscheinlich erst beim Saisonfinale in London entschieden.