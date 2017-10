Auch Kyrgios beendet seine Saison vorzeitig

BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Nick Kyrgios hat seine Saison aufgrund einer Hüftverletzung vorzeitig beendet. Dies teilte der 22-Jährige am Donnerstag via Twitter mit. "So kann ich mich erholen und mich bestmöglich auf die Turniere im australischen Sommer vorbereiten", schrieb der als "Enfant terrible" der ATP-Tour bekannte Australier.

Die Verletzung plage ihn bereits seit dem Turnier im Londoner Queens Club im Juni, ließ Kyrgios weiter wissen.

"Dieses Jahr ist nicht so verlaufen, wie ich mir das gewünscht hatte, gerade bei den Grand Slams", führte Kyrgios aus: "Es ist kein Geheimnis, dass ich auch außerhalb des Tenniscourts meine Probleme hatte."

Kyrgios, der sich immer wieder emotionale Ausbrüche und Aussetzer leistet, ist nicht der erste namhafte Profi, der seine Saison vorzeitig beendet. Zuvor hatten sich unter anderem auch schon Olympiasieger Andy Murray (Großbritannien), Novak Djokovic (Serbien) und Stan Wawrinka (Schweiz) in die Winterpause verabschiedet.