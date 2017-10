Mischa weiter, Struff unterliegt "Delpo"

If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 5) ist beim ATP-Turnier in Schwedens Hauptstadt Stockholm ins Viertelfinale eingezogen, für Jan-Lennard Struff (Warstein) war dagegen in der zweiten Runde Schluss.

Zverev gewann überzeugend gegen Viktor Troicki (Serbien) mit 6:2, 6:3 und trifft nun auf Grigor Dimitrov (Nr. 1) aus Bulgarien. Struff unterlag dem Argentinier Juan Martin Del Potro (Nr. 4) 2:6, 6:7 (6:8).

Zverev, Nummer 30 der Weltrangliste, hat seine bisherigen zwei Duelle mit dem topgesetzten Dimitrov verloren. Beide Matches fanden in diesem Jahr statt und gingen jeweils knapp an den Bulgaren. Bei dem mit rund 660.000 Euro dotierten Turnier in Stockholm hat Zverev nun die Chance zur Revanche.