Mayer scheitert in Runde eins

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Florian Mayer ist beim ATP-Turnier in Antwerpen als zweiter Deutscher ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Routinier aus Bayreuth scheiterte einen Tag nach dem Aus von Peter Gojowczyk ebenfalls in seinem Erstrundenmatch an dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 4:6.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) in Antwerpen vertreten, der 27-Jährige trifft auf den Belgier Steve Darcis.

Der Münchner Gojowczyk hatte am Montag 6:7 (5:7), 6:7 (2:7) gegen den Belgier Ruben Bemelmans verloren.