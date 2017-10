Paris: Struff scheitert zum Auftakt

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Paris bereits zum Auftakt gescheitert. Der Weltranglisten-48. unterlag dem drei Positionen tiefer geführten Kroaten Borna Coric 3:6, 4:6.

Der 27-jährige Struff verlor in beiden Sätzen jeweils sein erstes Aufschlagspiel. Es ist seine zwölfte Erstrunden-Niederlage im Jahr 2017.

Beim letzten Masters des Jahres sind aus deutscher Sicht noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Lucky Loser Peter Gojowczyk (München) am Start. Zverev trifft nach einem Freilos in der zweiten Runde am Mittwoch auf den Niederländer Robin Haase, Gojowczyk spielt noch am Dienstagabend gegen den an Position fünf gesetzten Österreicher Dominic Thiem.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bércy