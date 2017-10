Team Europe: Reunion in Shanghai

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Freunde fürs Leben oder schon die Planung für 2018? Team Europe hat sich nach dem Laver Cup in Prag nun in Shanghai wiedergetroffen.

Gemütlich sieht sie aus, die Runde aus fünf der aktuell besten Spieler der Welt und einer Tennislegende: Roger Federer, Marin Cilic, Dominic Thiem, Alexander Zverev und Rafael Nadal haben es sich vorm Start in Shanghai schmecken lassen, zusammen mit ihrem Teamchef beim Laver Cup, Björn Borg.

"Wir haben den Laver Cup so vermisst, dass wir eine Reunion in Shanghai machen mussten", schrieb Federer via Twitter. Nur einer fehlte: Tomas Berdych. "Wir haben dir einen Platz reserviert", so Federer.

Ob nur Abendessen oder schon die Planung für 2018? Federer twitterte - wohl nicht ganz ernst gemeint - weiter: "Wir intrigieren schon gegen Team World für den Laver Cup in Chicago." Ob die Zusammenstellung dann genauso aussehen wird, hängt jedoch von den Ergebnissen der kommenden Saison ab. Sicher scheint wohl: Team Europe zumindest wäre in dieser Zusammensetzung gerne bei der Titelverteidigung am Start.