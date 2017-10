Jüngster Top-50-Spieler seit Nadal

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Denis Shapovalov hat die nächste Wegmarke passiert. Der 18-jährige Kanadier steht diese Woche erstmals unter den Top 50 der Weltrangliste. In Shanghai musste der Jungstar allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Jung, jünger, Shapovalov: Beim Rogers Cup in Montreal avancierte das kanadische Versprechen zum jüngsten Halbfinalisten in der Historie der ATP-Masters-1000-Turniere. Wenige Wochen später stürmte Shapovalov in Flushing Meadows bis ins Achtelfinale und wurde damit zum jüngsten Spieler seit 28 Jahren, der bei den US Open die zweite Woche erreichte.

Auch im Ranking ist der talentierte Linkshänder weiter auf dem Vormarsch. Shapovalov, seit Montag die Nummer 50 der Welt, ist der jüngste Spieler seit Rafael Nadal, der diese Schallmauer durchbrechen konnte. Der Weltranglisten-Erste aus Spanien hatte die Top 50 im November 2004 geknackt.

Dass der Weg an die Spitze kein Selbstläufer ist, wurde dem in Tel Aviv geborenen Youngster beim Shanghai Rolex Masters verdeutlicht. Wildcard-Inhaber Shapovalov scheiterte trotz Satzführung in seinem Auftaktmatch an Viktor Troicki (Serbien) mit 6:7 (3), 3:6 und 0:6. Damit verpasste der ehemalige Wimbledon-Sieger der Junioren das mit Spannung erwartete Zweitrundenduell gegen Dominic Thiem.