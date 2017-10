Thiem wartet auf Shapovalov

China Open Women Single Live WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Roger Federer und Alexander Zverev haben ein passables Draw, Rafael Nadal könnte wieder mal früh auf Lucas Pouille treffen. Zudem gibt's ein deutsches Duell.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Tennis live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Asien-Reise scheint für Dominic Thiem weiter schwierig werden. Der Lichtenwörther bekam als Nummer fünf des Draws zwar ein Freilos zum Auftakt zugeteilt, danach könnte allerdings mit dem Kanadier Denis Shapovalov ein Spieler der Stunde auf ihn warten: Der Youngster steht via Wildcard im Hauptfeld und muss in Runde eins zunächst gegen Viktor Troicki bestehen. Sollte Thiem siegen, könnten im weiteren Verlauf John Isner und Alexander Zverev lauern, in einem möglichen Halbfinale dann Roger Federer.

Zverev startet in Runde zwei gegen Aljaz Bedene oder Paolo Lorenzi, im Anschluss sollte der Gegner Juan Martin del Potro heißen. Und Federer trifft auf Diego Schwartzman oder einen Qualifikanten, danach wäre Jack Sock ein wahrscheinlicher Kandidat fürs Achtelfinale.

Rafael Nadal steht auf der anderen Seite des Feldes, ganz oben nämlich, und darf in Runde zwei gegen den jungen US-Amerikaner Jared Donaldson oder den Argentinier Pablo Cuevas ran, dann könnte es wie schon in Tokio gegen den Franzosen Lucas Pouille gehen. Ebenfalls in Nadals Viertel steht Grigor Dimitrov.

Ein deutsch-deutsches Duell gibt's auch mal wieder: Mischa Zverev trifft in Runde eins auf Jan-Lennard Struff.

Hier gibt's das Herren-Tableau im Überblick