Glatter Zweisatz-Sieg für Dimitrov

Grigor Dimitrov hat sich beim Masters-Turnier in Shanghai knapp gegen den US-Amerikaner Sam Querrey in zwei Sätzen durchgesetzt.

Eine solide Leistung reichte Dimitrov für das Erreichen der nächsten Runde in China. Gegen den aufschlagstarken Querrey waren vor allem die Returns des Bulgaren entscheidend. Nach einem umkämpften ersten Aufschlagspiel, indem Dimitrov zwei Breakbälle abwehren musste, fand die Nummer neun der Welt immer besser in die Partie und erarbeitete sich das Break zum schnellen 3:1.

Beim Stand von 5:2 hatte Dimitrov drei Breakbälle, die Querrey mit guten Aufschlägen abwehren konnte. Bei eigenem Service ließ der Bulgaren jedoch nichts mehr anbrennen und schnappte sich den ersten Durchgang mit 6:3.

Der zweite Satz sollte umkämpfter werden. Querrey durchbrach das erste Servicegame des Bulgaren und ging mit 2:0 in Führung, ehe er prompt seinen Aufschlag ebenfalls abgeben musste. Beide Spieler gaben sich anschließend keinen Blöße beim Aufschlag und servierten sich schließlich in den Tiebreak. Zwei kleine Wackler kosteten Querrey am Ende den zweiten Durchgang, den Dimitrov mit 7:3 im Tiebreak für sich entschied. Am Ende setzte sich der 26-jährige Favorit klar mit 6:3 und 7:6 (3) durch und trifft nun im Achtelfinale auf den Sieger der Partie Rafael Nadal gegen Fabio Fognini.

