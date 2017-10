Verlorene Spätschicht

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Moskau ausgeschieden. Die deutsche Nummer drei vergab gegen Andreas Seppi dabei mehrere Siegchancen.

Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Moskau das Viertelfinale verpasst. Der Augsburger unterlag in der Nacht auf Donnerstag dem Italiener Andreas Seppi 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6. Im zweiten Satz vergab der 34-Jährige beim Stand von 6:5 drei Matchbälle bei Aufschlag des Gegners. Nach 2:21 Stunden verwandelte Seppi um 1:20 Uhr Ortszeit seinen dritten Matchball. Kohlschreiber war in der russischen Hauptstadt der einzige deutsche Starter.

Kohlschreiber musste die gesamte Asien-Tour der ATP aufgrund einer Verletzung absagen, der Wahl-Kitzbüheler war zuletzt in St. Petersburg am Start gewesen - und konnte dort in Runde zwei gegen Ricardas Berankis nicht antreten. Davor hatte es Kohlschreiber in die vierte Runde der US Open geschafft, wo er Roger Federer im Arthur Ashe Stadium in drei Sätzen unterlegen war.

Hier das Einzel-Tableau in Moskau