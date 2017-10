Zverev fährt nach London!

China Open Women Single Live WTA Peking: Viertelfinale -

Alexander Zverev hat sich frühzeitig für die ATP World Tour Finals qualifiziert und fährt zum ersten Mal zum Turnier der besten Acht.

Der 20-Jährige hat sich mit dem Halbfinaleinzug bei den China Open in Peking fix für das Turnier der besten acht Spieler der Saison in London qualifiziert. Damit ist er der jüngste Spieler seit 2008, der sich für die Finals qualifiziert. Juan Martin del Potro buchte vor neun Jahren ebenfalls das Ticket in die britische Hauptstadt im Alter von 20 Jahren.

Zudem reiht sich Zverev in die illustre Runde neben Roger Federer und Rafael Nadal ein, die bereits als Teilnehmer in der O2-Arena feststehen. Damit bleiben noch fünf Plätze für das Event im November frei.

Seit Reiner Schüttler im Jahr 2003 hat sich kein Deutscher mehr für die Finals qualifiziert - bis jetzt. "Die Atmosphäre in London ist fantastisch. Ich war vor zwei Jahren einmal dort und ich hoffe, dass es ähnlich wird. Ich bin mir sicher, dass es ein spezielles Erlebnis für mich werden wird", erklärte Zverev nach seiner Viertelfinalpartie bei den China Open in Peking gegen Andrey Rublev. Vor zwei Jahren erhielt Zverev den Star-Of-Tomorrow-Award in der O2-Arena. Durch das 6:2 und 6:3 gegen den jungen Russen sammelte Zverev die noch erforderlichen Punkte für die Teilnahme.

Fünf Titel in 2017

Mit fünf Titeln in 2017, darunter zwei Masters-1000-Triumphe, spielt Zverev eine absolute Fabel-Saison. Erst vor einem Jahr gewann der NextGen-Star sein erstes Turnier in St. Petersburg - zwölf Monate später steht Zverev auf Rang vier der Weltrangliste und gehört zu den absoluten Top-Spielern auf der Tour. "Es ist wirklich eine große Ehre für mich. Die Teilnahme zeigt, dass man nicht nur über zwei Wochen eine gute Leistung abgeliefert hat, sondern, dass man einer der besten Spieler des gesamten Jahres ist. Das ist eine große Leistung für mich und für jeden anderen Spieler auch", fügte Zverev hinzu.

