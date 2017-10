Zverev bis 2020 in Halle

Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4

Turnierdirektor Ralf Weber und die Gerry Weber Open in Halle haben sich mit Alexander Zverev einen absoluten Top-Star bis 2020 gesichert.

Die Fans in Deutschland dürfen sich auch in den kommenden drei Jahren auf den Auftritt des besten Tennisspielers des Landes freuen. Der 20-Jährige unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag bei den Gerry Weber Open in Halle.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder in Halle aufzuschlagen. Es ist eines meiner Lieblingsturniere auf der Tour", erklärte Zverev dem SID. Bereits im Jahr 2106 und in der laufenden Saison stand der Youngster im Finale in Halle. Im vergangenen Jahr musste er sich seinem Landsmann Florian Mayer und im Finale 2017 Halle-Rekordsieger Roger Federer geschlagen geben. Turnierdirektor Ralf Weber sagte zum neuen Kontrakt der Nummer vier der Welt: "Das ist eine großartige Nachricht für unsere Tennisfans. Sascha ist im Moment einer der begehrtesten Spieler im Welttennis." Zverev hat sich mit einer überragenden Saison 2017 bereist für die ATP World Tour Finals 2017 in London qualifiziert und darf sich mit den besten acht Spielern der Saison messen. "Sascha Zverev hat auch unsere Zuschauer immer wieder begeistert und mitgerissen", fügte Weber hinzu.

Wohlfühlfaktor ausschlaggebend

Die Gründe für den langfritigen Vertrag liegen für den gebürtigen Hamburger auf der Hand. "Meine gesamte Familie und unser Trainerteam fühlen sich total wohl in Halle", erklärte Zverev. Das Renommierte 500-er-Turnier gilt als eines der besten Vorbereitungturniere auf den großen Showdown beim Grand Slam in Wimbledon. Jedes Jahr ist die Setzliste mit Namen der absoluten Top-Stars gespickt. Altmeister Roger Federer hat in Halle einen Vertrag auf Lebenszeit und eine eigene Allee, die seinem Namen trägt.

Nun gehört auch "Sascha" zum illustren Kreis bis mindestens 2020.

Die Weltrangliste der Herren