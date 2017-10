Auktion für den guten Zweck

Andy Murray hat im Vorfeld seines Charity-Schaukampfes mit Roger Federer eine Online-Auktion ins Leben gerufen. Neben Murrays Wimbledon-Racket gibt es viele weitere Artikel, die Sportfans bis 6. November ersteigern können.

Die britische Nummer Eins hat im September seine Tennissaison beendet, wird aber für den guten Zweck in wenigen Tagen zum Schläger greifen. Bei Andy Murray live, einem Charity-Event in Glasgow, wird der Schotte neben zwei Show-Matches auch eine Trainerstunde zusammen mit Roger Federer geben.

Um rund um den Event noch mehr Spenden zu lukrieren, rief Murray eine Online-Auktion ins Leben. Unter anderen werden Rackets von Murray selbst, aber auch von seinem Coach Ivan Lendl versteigert. Außerdem kann man für einen signierten Handschuh von Box-Champ Anthony Joshua oder Tickets für den Ryder Cup 2018 bieten.

Die Erlöse kommen jeweils zur Hälfte an die UNICEF und an Sunny-sid3up, eine Hilfsorganisation in Glasgow, zugute. "Im vergangenen Jahr konnten wir 305.000 Pfund sammeln, und für heuer haben wir uns noch mehr vorgenommen", sagte Andy Murray, der sein letztes Match auf der Tour im Viertelfinale von Wimbledon bestritt, zu den Zielen der Aktion.

Alle Artikel der Auktion sind unter www.amlauction2017.com zu finden.