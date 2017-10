Zverev "bereit für die kommenden Turniere"

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2

Alexander Zverev kann bereits jetzt auf eine exzellente Saison mit fünf Turniersiegen zurückblicken. Doch während viele Spieler zu diesem Zeitpunkt bereits körperliche und mentale Müdigkeit verspüren, zeigt der 20-Jährige vor seiner Auftaktpartie beim ATP-Masters in Shanghai gegen Aljaz Bedene (Mittwoch, ab 8:30 Uhr im LIVETICKER) keinerlei Schwächen.

"Die Saison ist noch nicht vorbei, ich bin bereit für die kommenden Turniere", sagt Zverev im Interview mit Tennis TV. "Ich freue mich auf Shanghai, aber auch auf die Turniere in Europa, und ganze besonders auf London."

Zverev ist in Shanghai an Nummer drei gesetzt, und greift nach den Turniersiegen in Rom und Montreal nach dem dritten Gewinn eines Masters-Events in diesem Jahr.

Deutschlands derzeitige Nummer Eins sieht den Grund für so ein erfolgreiches Jahr 2017 unter anderem in einer angepassten Saisonvorbereitung: "Ich habe meine zweimonatige Auszeit (vor der Saison, Anm.) genutzt, um an meiner körperlichen Verfassung arbeiten. Ich habe alles dafür gegeben, um diesen Erfolg, der sich jetzt eingestellt hat, zu erreichen."

Sascha Zverev nun einer der Gejagten

Die Rolle als gefestigter Top-10-Spieler ist eine neue Erfahrung, die eine ungewohnte mentale Herausforderung darstellt: "Die Spieler kommen auf den Platz, um wirklich alles gegen dich zu geben, um dich zu schlagen. Das ist etwas, was ich in den letzten Monaten erst einmal lernen musste."

Nach den US Open legte Zverev "eine Mini-Offseason" in Monaco ein, in der er für einige Tage den Schläger zur Seite legte und erneut an der körperlichen Fitness arbeitete, um untere anderem für den Asien-Abstecher der World Tour gerüstet zu sein.

Masters in Shanghai gefällt Zverev

Die Bedingungen in China scheinen Zverev gut zu gefallen. "Ich finde, das Masters hier in Shanghai ist eines der besten 1000er-Turniere, die wir auf der Tour haben. Ich würde sogar sagen, es ist hinter Indian Wells das Zweitbeste!"

Mit seinen fünf Saisontiteln war der Hamburger heuer zweiterfolgreichster Spieler hinter Rafael Nadal. Der Spanier konnte vergangene Woche in Peking das sechste Turnier seiner Saison gewinnen. Zverev ist außerdem der jüngste Spieler seit Juan Martin del Potro im Jahr 2008, der sich für die ATP World Tour Finals der besten acht Spieler qualifizieren konnte.

Draw des ATP-1000-Turniers in Shanghai