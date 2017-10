"Wir wollen nicht gegeneinander verlieren"

China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Die beiden besten Brüder der Tennisszene, Alexander und Mischa Zverev, über Ehrgeiz und Spaß auf der gemeinsamen Tennisreise.

Die Geschichte um Mischas Comeback ist bekannt. Nur dank guten Zuredens von Bruder Alexander fasste der ältere Zverev in seiner Verletzungspause wieder Mut, zusammen stellen die beiden nun die Nummern eins und zwei in Deutschland und sorgten im Jahr 2017 auf unterschiedlichen Ebenen für Aufsehen: Alexander mit gleich zwei Siegen bei Masters-Turnieren und dem Einzug in die Top 10 der Tenniswelt, Mischa mit dem Sieg über Andy Murray bei den Australian Open und dem insgesamt stärkeren Auftritten bei den Majors.

Wie die Zverev so ticken, was sie antreibt und was sie auf jeden Fall vermeiden wollen - hier in einem schönen Video des ATP!