Maden schlägt Haas-Schreck Kicker

Yannick Maden hat in Metz sein erstes Hauptfeldmatch auf der ATP-Tour gewonnen.

Yannick Maden (Stuttgart) hat seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 27-Jährige bezwang beim Hallenturnier im französischen Metz in der ersten Runde den Argentinier Nicolas Kicker 6:4, 3:6, 6:3 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft der Weltranglisten-186. auf den früheren Top-Ten-Spieler Richard Gasquet (Frankreich/Nr. 6) oder Denis Istomin (Usbekistan).

Maden hatte in Metz in der Qualifikation verloren, war aber als Lucky Loser zum zweiten Mal in seiner Karriere in ein Hauptfeld der World Tour eingezogen. Beim ersten Anlauf war er 2016 in Antwerpen in Runde eins gegen den Franzosen Gilles Simon ausgeschieden.

Sein Metz-Auftaktgegner Nicolas Kicker, in der Weltrangliste als 91. deutlich besser notiert, hatte im Juli in der ersten Runde von Hamburg Tommy Haas in seinem wohl letzten Spiel auf deutschem Boden eine bittere Niederlage beigebracht.

In Metz sind neben Maden aus deutscher Sicht noch Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 5), Dustin Brown (Winsen/Aller) und Peter Gojowczyk (München) am Start.