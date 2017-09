Gojowczyk siegt weiter

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale

Peter Gojowczyk siegt nach seinem ersten ATP-Titel weiter.

Peter Gojowczyk hat seine gute Form beim ATP-World-Tour-250-Turnier im chinesischen Chengdu unterstrichen. Der 28-Jährige setzte sich in der ersten Runde gegen den auf Position acht gesetzten Hamburg-Sieger Leonardo Mayer (Argentinien) mit 6:2, 6:2 durch. Nach 56 Minuten verwandelte er seinen zweiten Matchball. Erst am Sonntag hatte Gojowczyk in Metz seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Im Achtelfinale trifft Gojowczyk auf Marcos Baghdatis aus Zypern. Der Münchner ist der letzte verbliebene Deutsche im Feld der mit 1,138 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung. Jan-Lennard Struff war am Dienstag an seiner Auftakthürde gescheitert.