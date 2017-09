Zverev nimmt Kurs auf Premierentitel

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Mischa Zverev kommt seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour näher. Der 30-Jährige hat in Metz das Halbfinale erreicht.

Mischa Zverev hat im französischen Metz zum dritten Mal in diesem Jahr das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Bei der mit 540.130 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung setzte sich der 30-Jährige in der Runde der letzten Acht gegen Kenny de Schepper nach 1:31 Stunden mit 7:5, 7:6 (7:4) durch. Zverev, die Nummer 27 der Weltrangliste, trifft im Halbfinale am Samstag auf den Münchner Peter Gojowczyk, der gegen den ungesetzten Rumänen Marius Copil 6:2, 6:4 gewann.

Der Franzose de Schepper war erst nach dem Verzicht des topgesetzten Spaniers Pablo Carreno Busta als Lucky Loser ins Feld gerutscht. Das zuvor einzige Duell gegen de Schepper hatte Zverev in diesem Jahr in Montpellier verloren. Zverev war im Jahr 2017 bereits in Stuttgart und Genf ins Halbfinale eingezogen. In der Schweiz hatte er anschließend im Finale gegen Lokalmatador Stan Wawrinka verloren. Der 30-Jährige wartet noch auf seinen Premierentitel auf der ATP-Tour.

Qualifikant Gojowczyk hatte zuletzt im Juli im US-amerikanischen Newport ein ATP-Halbfinale erreicht, dort allerdings gegen den Australier Matthew Ebden den Finaleinzug verpasst.