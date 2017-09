Erstrunden-Aus für Struff gegen Istomin

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist das ATP-Turnier im chinesischen Chengdu nach der ersten Runde schon beendet. Der 27-Jährige aus Warstein musste sich in seinem Auftaktmatch Denis Istomin aus Usbekistan mit 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Somit ist Peter Gojowczyk (München) der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer bei dem mit 1,138 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb in der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Der 28-Jährige, der am Sonntag in Metz seinen ersten Titel auf der Tour gewonnen hatte, trifft am Mittwoch auf den Argentinier Leonardo Mayer (Nr. 8).