Thiem unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag

Dominic Thiem hat's in den vergangenen Jahren in Halle offenbar Spaß gemacht: Er wird auch die kommenden zwei Jahre beim Rasenturnier in Westfalen am Start sein.

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem (24) plant, auch in den kommenden zwei Jahren auf dem ostwestfälischen Rasen in Halle aufzuschlagen. Der Weltranglistenachte unterschrieb beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon einen Zweijahresvertrag. "Halle hat ein bemerkenswertes Turnier", lobte Thiem, der bei den US Open in New York im Achtelfinale ausgeschieden war.

Thiem ist neben Rekordsieger und Titelverteidiger Roger Federer (Schweiz) sowie Kei Nishikori (Japan) der dritte aktuelle Top-10-Spieler, der seine Zusage für die Gerry Weber Open 2018 gegeben hat. 2017 war er im Achtelfinale ausgeschieden, bei seiner Premiere 2016 hatte Thiem im Halbfinale gegen den späteren Sieger Florian Mayer verloren.