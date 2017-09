Auch 2018 bei den Grand Slams

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale

Boris Becker wird auch 2018 bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris und New York als Eurosport-Experte fungieren.

Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker wird auch 2018 für Eurosport als TV-Experte arbeiten. Dies teilte der Sportsender am Mittwoch mit. Becker (49) wird bei den Australian Open, den French Open und den US Open zu sehen sein. "Ich freue mich auf viele Stunden Live-Tennis", sagte Becker: "Bei Eurosport Deutschland wollen wir auch in Zukunft verstärkt die deutschen Spielerinnen und Spieler durch die Turniere begleiten und die spezielle Atmosphäre der Grand Slams einfangen."

Erstmals war Becker, der derzeit als "Head of Men's Tennis" für den Deutschen Tennis Bund (DTB) arbeitet, bei den Australian Open 2017 als Eurosport-Experte aktiv. Bei der Sendung "Matchball Becker" analysiert er gemeinsam mit Kommentator Matthias Stach die Partien, zudem soll er die Zuschauer laut Eurosport-Mitteilung künftig auch an seine "ganz persönlichen Hotspots in Melbourne, Paris und New York führen."