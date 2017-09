Zverev lässt Chancen liegen

Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4

Alexander Zverev unterliegt im Viertelfinale beim ATP-Turnier in Shenzhen dem Bosnier Damir Dzumhur.

Alexander Zverev (20) hat den Einzug ins Halbfinale beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Shenzhen (China) verpasst. Fünf Tage nach seinem Triumph mit der Europa-Auswahl beim Laver Cup scheiterte der topgesetzte Hamburger nach 1:31 Stunden mit 4:6, 5:7 an dem an Nummer sechs gesetzten Bosnier Damir Dzumhur, der am Sonntag in St. Petersburg seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour gefeiert hatte.

Zverev führte im ersten Satz mit 2:0, kassierte dann vier Spielverluste in Folge. Im zweiten Durchgang lag er mit mit 4:1 vorne und vergab bei 5:4-Führung drei Satzbälle in Folge. Die deutsche Nummer eins hatte sich bereits im Achtelfinale schwer getan und nur mühsam nach 2:40 Stunden gegen den Belgier Steve Darcis durchgesetzt. Alexanders Bruder Mischa Zverev, Nummer drei der Setzliste, war tags zuvor bereits im Viertelfinale gegen den Israeli Dudi Sela ausgeschieden.