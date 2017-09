"Daran habe ich nie groß gedacht"

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rafael Nadal hat bei den US Open seinen insgesamt 16. Grand-Slam-Titel gewonnen. Dass er nun wieder bis auf drei Majors an Roger Federer herangerückt ist, spielt für den Spanier indes keine besondere Rolle.

Und da sind es wieder drei! Rafael Nadal hat den alten Abstand auf Roger Federer wiederhergestellt. Während der "Maestro" zu Jahresbeginn noch 17 zu 14 in Front lag, steht es nun 19 zu 16 in der internen Titelbilanz bei den bedeutendsten Turnieren der Tenniswelt. Federer triumphierte in Melbourne und Wimbledon, Nadal war in Paris und New York nicht zu bezwingen.

Trotz der kleiner gewordenen Lücke sei die Rekordmarke des Schweizer aber im Moment kein Thema. "Ich habe darüber nie groß nachgedacht", sagte der Weltranglisten-Erste nach seinem Final-Coup gegen Kevin Anderson. "Ich gehe meinen Weg, Roger geht seinen. Wenn wir beide aufgehört haben, können wir noch mal darüber reden."

Alles wäre natürlich deutlich knapper, wenn Federer in dieser Saison nicht ebenso zwei Majors gewonnen hätte. "So ist aber nur ein weiteres Jahr hinzugekommen. Und drei Slams sind weiterhin ein großer Unterschied", ergänzte Nadal, der sich nun auf den erfolgreichen Abschluss seiner grandiosen Spielzeit konzentrieren will.