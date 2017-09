Essen auf Mallorca: Rafa lädt seinen Fahrer ein

KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Mal wieder ein Beispiel, wie sehr Rafael Nadal doch Mensch geblieben ist.

Es gibt sie ja immer wieder, die kleinen, feinen Geschichtchen der Federers, Murray und Djokovics; Geschichten von Fans, Mitarbeitern der Turniere oder Medienleuten darüber, wie menschlich und mit dem Blick fürs scheinbar Kleine die Großen des Spiels geblieben sind.

Jetzt war mal wieder Rafael Nadal an der Reihe: Am Dienstag postete er via Facebook ein Foto aus dem sonnigen Mallorca, Arm und Arm mit seinem langjährigen Fahrer bei den Australian Open und dessen Frau. "Ian war (und ist) seit vielen Jahren unser Fahrer bei den Australian Open. Zusammen mit seiner Frau Jane hatten wir vergangenen Abend ein schönes Dinner im Restaurant Sa Punta auf Mallorca. Immer wieder schon, euch zu sehen! Danke fürs Kommen - wir sehen uns im Januar in Melbourne", schrieb die Nummer 1 der Welt unter das Bild. Nicht nur spielerisch ein ganz Großer, der Rafael Nadal, oder?