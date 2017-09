Djokovic: Neues Team nimmt Formen an

Tashkent Open Women Single Live WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale

Nach der großen Entlassungswelle scheint Novak Djokovic neues Personal für 2018 gefunden zu haben - angeführt von Cheftrainer Andre Agassi.

Novak Djokovic startet mit Andre Agassi in die neue Saison. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Medienteam des ehemaligen Weltranglistenersten aus Serbien. Ebenso stehen ein neuer Fitnesstrainer und Physiotherapeut fest.

"Wir bestätigen, dass Agassi der Headcoach bleibt, während der Italiener Marco Panichi als Fitnesstrainer übernehmen wird und der Argentinier Ulises Badio als neuer Physiotherapeut. Wer noch bestimmt werden muss, ist ein zweiter Coach, der das Begleitteam von Djokovic in 2018 komplettieren wird."

Djokovic hatte nach seinem schleppenden Saisonstart 2017 sein komplettes Team um Coach Marian Vajda gefeuert. Ende 2016 hatte bereits Boris Becker seinen Vertrag nicht verlängert. Aktuell laboriert Djokovic an einer Ellenbogenverletzung, er hat seit Wimbledon kein Turnier bestritten und wird erst in Australien 2018 wieder ins Turniergeschehen eingreifen. Zuletzt war Djokovic in Monte Carlo und Belgrad zum Fitnesstraining.

"Er arbeitet hart, damit er mit Tennistraining so bald wie möglich beginnen kann, um seine eigenen Erwartungen zu einem Comeback in Australien 2018 zu erfüllen", hieß es weiter.

Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, will Djokovic entweder in Brisbane oder beim Hopman Cup in Perth wieder einsteigen.