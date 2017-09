Klappt's endlich für Stich?

Die Wimbledonsieger Michael Stich und Pat Cash sowie Anders Jarryd, Tom Okker und Helena Sukova haben 2018 Chancen, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden.

"Unter den Hall-of-Fame-Kandidaten haben wir Wimbledon-Sieger, Gewinner von Olympischen Medaillen, starke Kämpfer und Athleten, die für eine lange Zeit konstant an der Spitze unseres Sports standen", sagte der aktuelle Präsident der Hall of Fame, der ehemalige Spitzenspieler Stan Smith. Stich war ein Kandidat für die Hall-of-Fame-Klasse im Jahr 2013, doch der Deutsche bekam nicht genügend Stimmen für die Aufnahme. Nun erhält der Wimbledonsieger von 1991 die zweite Chance.

Wer in die International Hall of Fame in Newport aufgenommen wird, wird sich in den kommenden Monaten herausstellen. Die Gewählten werden im ersten Viertel des kommenden Jahres bekanntgegeben. In diesem Jahr wurden unter anderem Andy Roddick und Kim Clijsters in die Ruhmeshalle des Tennissports aufgenommen.